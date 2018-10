Migranti, De Magistris: “se Lucano è pericolo vuol dire che la mafia sta vincendo”

14 ottobre 2018 19:30

De Magistris: “se il Governo decide di deportare gli oppressi, vittime fra gili degli oppressori del regime mondiale, allora Riace deve divenire una forte roccaforte di resistenza”

“Se Lucano è il socialmente pericoloso della Calabria vuol dire che la mafia sta vincendo”. Lo scrive il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. “Il sindaco di Riace – aggiunge de Magistris – è totalmente diverso da me, in tante cose. L’umanità di Mimmo Lucano si può anche processare, ma non si può arrestare. Se il Governo decide di deportare gli oppressi, vittime fragili degli oppressori del regime mondiale, allora Riace deve divenire una forte roccaforte di resistenza per impedire l’ennesimo delitto di chi abusa del potere per distruggere la dignità degli esseri umani più fragili. Ora e sempre resistenza e contrattacco per attuare la Costituzione nata dalla resistenza al nazifascismo”. De Magistris ricorda di aver “lavorato in Calabria da sostituto procuratore della Repubblica per 9 anni. Ho investigato sulle peggiori collusioni tra politica regionale e nazionale, massoneria deviata, magistrati corrotti, apparati deviati dello Stato e ‘ndrangheta. Lo Stato mi ha pugnalato, mi ha fermato ed ha lasciato operare indisturbati corrotti e mafiosi. Mi hanno cacciato, lasciando sul posto i collusi che hanno distrutto una Terra stupenda. Ma non mi hanno sconfitto, non mi avranno mai perché non ho prezzo e sono una persona libera”, conclude de Magistris.