Cosenza prima città del Sud per stato di salute di ecosostenibilità

29 ottobre 2018 19:20

Cosenza modello virtuoso per salute ed ecosostenibilità: il commento di Maria Jose Caligiuri

Cosenza è la quinta città d’Italia e la prima del Sud per stato di salute ed ecosostenibilità. “Un risultato eccellente, di cui andare fieri ed orgogliosi, grazie al lavoro costante di un grande Sindaco Mario Occhiuto- commenta Maria Josè Caligiuri, responsabile del dipartimento Forza Italia Calabria. “Il sindaco– prosegue la dirigente regionale di Forza Italia- si è impegnato per lavorare integrando funzioni diverse in maniera innovativa, ovvero condividendo scelte politiche a più livelli, non a compartimenti stagni. Una filosofia che sta producendo i frutti desiderati. Complimenti e buon prosieguo Sindaco Occhiuto”.