Cosenza, vasta operazione in corso: spaccio di droga e truffe al sistema sanitario, 6 misure cautelari

2 ottobre 2018 07:30

Cosenza: oltre 80 carabinieri stanno eseguendo un’ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di 6 soggetti nel comune di Bisignano

Dalle prime luci dell’alba è in corso, nella provincia di Cosenza, una vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Cosenza e del NAS del medesimo capoluogo, supportati dai militari del 14° battaglione e del nucleo cinofili dello squadrone eliportato carabinieri cacciatori.

Oltre 80 carabinieri stanno eseguendo un’ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di 6 soggetti nel comune di Bisignano (CS), emessa dal g.i.p. presso il tribunale di Cosenza, su richiesta della Procura della Repubblica bruzia. Contestualmente si sta procedendo ad eseguire numerosi decreti di perquisizione domiciliare, a carico di ulteriori soggetti, indagati in stato di libertà per i medesimi reati. Ulteriori dettagli verranno resi noti al termine dell’operazione.