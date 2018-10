5 ottobre 2018 18:47

Il sindaco Mario Occhiuto esprime profondo cordoglio per la tragedia di San Pietro lametino a nome della città di Cosenza

“Rappresentando il sentimento di commozione di tutti i cittadini di Cosenza, esprimo profondo cordoglio per quanto accaduto a San Pietro lametino. In un tale momento di dolore per la tragedia che ha colpito una giovane mamma e i suoi due bambini, è l’intera Calabria a piangere, abbracciando idealmente il marito e papà rimasto solo“. Lo scrive in una nota stampa il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto.