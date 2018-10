20 ottobre 2018 19:04

Cosenza: anche quest’anno riprendono le attività del Circolo del Cinema a Villa Rendano, da Lunedì 22 Ottobre vi aspettiamo ogni lunedì alle ore 20,00 nella magica cornice della Villa per un imperdibile appuntamento all’insegna del cinema internazionale

Anche quest’anno riprendono le attività del Circolo del Cinema a Villa Rendano, da Lunedì 22 Ottobre vi aspettiamo ogni lunedì alle ore 20,00 nella magica cornice della Villa per un imperdibile appuntamento all’insegna del cinema internazionale. La selezione di pellicole, a cura del Circolo, alternerà opere che hanno fatto la storia del cinema a film più recenti e meno noti. La Fondazione Attilio e Elena Giuliani è orgogliosa di questa iniziativa che è in continuità con lo spirito del “Progetto Villa Rendano”: regalare alla città di Cosenza eventi culturali capaci di diventare momenti di bellezza condivisa e soprattutto di dialogo. Si suggerisce a chiunque voglia garantirsi un’occasione per apprezzare del buon cinema ed animare interessanti dibattiti, vista l’esiguità del numero dei posti, di contattare Villa Rendano per effettuare il tesseramento per poter partecipare agli incontri.