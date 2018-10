27 ottobre 2018 12:42

Torna il fascino dei cortometraggi da tutto il mondo nel suggestivo borgo di Pentedattilo: lunedì la presentazione a Reggio Calabria

Torna il fascino dei cortometraggi da tutto il mondo nel suggestivo borgo di Pentedattilo. Lunedì 29 ottobre p.v. si terrà a Reggio Calabria, nello Spazio Open sito in via Filippini 23-25 alle ore 17, la conferenza stampa di presentazione della XII edizione del Pentedattilo Film Festival, cofinanziato dalla Regione Calabria e prodotto da Ram Film. Dopo i saluti istituzionali, interverranno i direttori artistici e selezionatori Americo Melchionda ed Emanuele Milasi, la direttrice di produzione e selezionatrice Maria Milasi, la curatrice del rapporto con gli autori e selezionatrice, Alessia Rotondo, e la responsabile di Cineducational Kristina Mravcova. Riconosciuto dalla Regione Calabria come Grande Festival di rilievo internazionale, nell’ambito della programmazione dei fondi Pac Calabria 2014/2020, il festival, patrocinato dai Comuni di Reggio e Melito Porto Salvo, sarà scandito da proiezioni di cortometraggi provenienti da vari paesi del mondo, che anche quest’anno animeranno l’affascinante borgo reggino dal 31 ottobre al 4 novembre 2018. Iniziative dedicate alle scuole e un programma ricco di appuntamenti musicali e culturali saranno illustrati in conferenza stampa.