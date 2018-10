Formazione professionale, al via due corsi a Reggio Calabria: iscrizioni aperte

6 ottobre 2018 16:34

Iscrizioni aperte per due corsi di formazione professionale a Reggio Calabria, ecco di che si tratta

L’Agenzia formativa “Nuove”, accreditata definitivamente con la Regione Calabria per l’erogazione di servizi formativi, nonché “Agenzia per i Servizi per il Lavoro” accreditata definitivamente con il Ministero del Lavoro e con la Regione Calabria, è stata incaricata dalla Fondazione di diritto pubblico “Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica ITS Panella con sede in Reggio Calabria”, per attuare la fase di “Accompagnamento e Orientamento in entrata” a favore di giovani e meno giovani.

La Fondazione sta organizzando, per conto della Regione Calabria, nella città di Reggio Calabria il corso gratuito di “Tecnico Superiore per l’Approvvigionamento Energetico e la Costruzione di Impianti” e di “Tecnico Superiore per il controllo, la valorizzazione ed il marketing delle produzioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali”.