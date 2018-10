Locri (Rc), l’associazione Primum Santa Cecilia propone il primo coro di voci bianche

14 ottobre 2018 21:00

L’associazione Primum Santa Cecilia, grazie al mezzosoprano Gina Procopio, impegnata a permettere ai giovani artisti di esprimere e migliorare le proprie doti canore

L’associazione Primum Santa Cecilia propone a Locri il primo coro di voci bianche, curato e diretto dal mezzosoprano Gina Procopio. L’associazione Primum Santa Cecilia, che da anni è impegnata nell’organizzazione di iniziative artistiche e culturali e, in particolar modo, nell’avvio e formazione di allievi nella disciplina musicale, oggi si pone l’obiettivo di creare un gruppo di canto di voci bianche puntando alla partecipazione dei giovani artisti che potranno esprimere e migliorare le proprie doti canore. Le iscrizioni sono riservate ai bambini di età compresa tra tre e dodici anni e saranno ammessi al coro previa audizione. “Si corona un mio sogno. Quest’avventura vuole creare movimento nella nostra terra, del nuovo fermento culturale che parta proprio dai più giovani per nutrirli attraverso l’arte. Vivo questa esperienza come un viaggio di trasformazione attraverso la voce, lavoro che farà crescere e socializzerà alla musica le piccole leve”, afferma Gina Procopio. Per informazioni si è invitati a rivolgersi alla segreteria dell’associazione, chiamando al numero 3351049261.