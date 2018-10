Elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari: eletta una reggina

21 ottobre 2018 17:00

Venerdi 19 ottobre, presso la sede di Potenza si sono svolte l’ elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale dell’ Ordine Professionale dei Tecnologi Alimentari di Basilicata e Calabria. Per la prima volta vede protagonista anche la Calabria che viene rappresentata in consiglio dalla Dott.ssa Bruzzese Maria, natia di Reggio Calabria ma oramai residente da diversi anni nel capoluogo di Provincia – Catanzaro, dove esercita la professione di Tecnologo Alimentare sia come libero professionista che in qualità di dipendente di una nota azienda che opera nel settore della ristorazione collettiva sul territorio catanzarese. La sua carica la vedrà impegnata come portavoce di divulgazione della figura del tecnologo alimentare (TA), specialista moderno che possiede competenze multidisciplinari e distintive in campo scientifico, tecnologico, gestionale e legislativo per analizzare il sistema complesso della filiera alimentare (produzione, trasformazione, distribuzione, ristorazione, ospitalità) e per gestire la qualità, la sicurezza e la sostenibilità dei processi e dei prodotti dal “campo alla tavola”, a beneficio dei consumatori, delle imprese, delle istituzioni.