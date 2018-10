CONI Calabria: la Nuova Stagione si appresta a vivere i tirocini formativi

19 ottobre 2018 13:16

CONI Calabria: concluso nella giornata di oggi l’ultimo incontro formativo che ha visto partecipi i ragazzi de “La Nuova Stagione”

Concluso nella giornata di oggi, venerdì 19 Ottobre 2018, l’ultimo incontro formativo che ha visto partecipi i ragazzi de “La Nuova Stagione” con gli approfondimenti sulle tematiche quali: progettare e gestire la comunicazione delle organizzazioni sportive e degli eventi sportivi; progettazione e gestione dell’evento sportivo; analisi dell’evento sportivo e prove pratiche. Giornate intense per gli ex atleti che si appresteranno a vivere le esigenze del mondo del lavoro a partire dal mese di Novembre 2018, quando inizierà il secondo step del progetto con i tirocini formativi presso gli enti accreditati al progetto. Dopo tante ore e un approfondimento manualistico delle problematiche e delle mille sfaccettature che il mondo del lavoro, connesso allo sport, richiede al giorno d’oggi, i ragazzi sono pronti ed entusiasti a calarsi nella praticità del progetto “La Nuova Stagione – Inserimento lavorativo degli atleti al termine dell’attività sportiva” attuando così il Programma Operativo Nazionale SPAO “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”. L’augurio per un nuovo inizio arriva direttamente dal Presidente del C.R. CONI Calabria Maurizio Condipodero che crede fermamente nel progetto, lungimirante e fondamentale in termini occupazionali per gli ex atleti o atleti al termine dell’attività sportiva selezionati sul panorama italiano.