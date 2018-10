A Feroleto Antico il congresso regionale della Filt-Cgil

25 ottobre 2018 12:43

Il 31 ottobre dalle ore 9,30 presso il T Hotel di Feroleto Antico si svolgerà l’XI° congresso della Filt-CGIL Calabria

Mercoledi 31 ottobre dalle ore 9,30 presso il T Hotel di Feroleto Antico si svolgerà l’XI° congresso della Filt-CGIL Calabria. La categoria regionale della CGIL che si occupa di trasporti, mobilità e logistica, celebra la propria assise regionale a conclusione di sette congressi territoriali e cinquanta assemblee di base che hanno coinvolto circa 1700 lavoratori del settore e dove sono state affrontate le più importanti vertenze del territorio calabrese: dal Trasporto Pubblico Locale agli insufficienti collegamenti ferroviari, dalla logistica al sistema portuale calabrese a partire dal porto di Gioia Tauro, dal sistema aeroportuale al mondo degli appalti e alla viabilità. L’XI° congresso regionale della Filt-CGIL calabrese si pone, dunque, l’obiettivo non solo di rinnovare i propri organi dirigenti ma di costruire una idea partecipata, una proposta e una vertenza generale in grado di incidere nei processi decisionali delle Aziende nazionali, del Governo e della Giunta regionale per costruire le necessarie condizioni dello sviluppo e dell’occupazione nella nostra regione. A introdurre i lavori sarà il segretario generale della Filt-CGIL, Nino Costantino. Durante il dibattito, oltre ai delegati, interverranno Angelo Sposato segretario generale CGIL Calabria, Francesco Russo Vice-Presidente Giunta Regionale Calabria, Massimo Paolucci deputato europeo, Andrea Agostinelli Commissario Autorità portuale della Calabria, Piervittorio Farabbi, Direttore generale della Società di gestione degli aeroporti calabresi, Dino Romano, Presidente Regionale Anav, un rappresentante regionale Asstra. Confindustria. La conclusione dei lavori sarà affidata a Michele De Rose, segretario nazionale Filt-CGIL.