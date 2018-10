Confindustria Catanzaro, Aldo Ferrara nuovo presidente

30 ottobre 2018 18:38

Le dichiarazioni di Wanda Ferro sulla nuova nomina di Confindustria Catanzaro

“La nomina di Aldo Ferrara quale nuovo presidente di Confindustria Catanzaro è il giusto riconoscimento per un imprenditore che ha saputo dimostrare, nella vita professionale e nei suoi ruoli all’interno dell’associazione degli industriali, grande capacità, competenza ed una particolare sensibilità verso le dinamiche socio-economiche del territorio. Sono certa che il Consiglio direttivo dell’associazione, che può contare su rappresentanti di elevato spessore, non avrebbe potuto fare scelta migliore. E’ una scelta, infatti, che va nella direzione della valorizzazione del merito e di quella crescita qualitativa della classe dirigente di cui la Calabria ha vitale bisogno. Aldo Ferrara ha ricoperto con grande autorevolezza i ruoli di presidente regionale e di e di vice presidente nazionale della Piccola industria, ed è sempre stato un punto di riferimento nel mondo confindustriale e nel rapporto con le istituzioni per la sua riconosciuta preparazione, la sua esperienza, il suo equilibrio e la sua capacità di relazione. Doti che senza dubbio gli consentiranno di guidare al meglio l’associazione provinciale, rappresentando sì gli interessi degli associati, ma contribuendo soprattutto alla complessiva crescita del territorio, fornendo stimoli e proposte di qualità su cui coinvolgere proficuamente decisori pubblici, attori economici e portatori d’interesse”- è quanto ha dichiarato la deputata di Fratelli d’Italia Wanda Ferro.