Commemorazione dei defunti: ecco gli orari di apertura dei cimiteri e i servizi bus Atm a Messina

31 ottobre 2018 13:59

Le modifiche dei percorsi bus Atm domani e venerdì a Messina

Domani, giovedì 1, e venerdì 2 novembre, il servizio delle linee 11 Cumia e 34 Cimitero Granatari a Messina subiranno variazioni di percorso e di servizio. La linea 11 Cumia, all’andata, da Cavallotti attraverserà le vie S. M. Alemanna, I Settembre, C. Battisti, Catania, Provinciale, viale Gazzi e percorso regolare; al ritorno, dal bivio Madonnina del Santo, la tangenziale, viale Gazzi, le vie Bonino, La Farina e Stazione Centrale. Sempre nelle stesse giornate, la linea 34 Cimitero Granatari effettuerà un servizio speciale, dalle ore 8.10 alle 14.25. Il Gran Camposanto ed i cimiteri suburbani rimarranno aperti continuativamente, dalle ore 8 alle 17, da oggi, mercoledì 31, a venerdì 2 novembre. Sabato 3 e domenica 4 osserveranno l’orario 8 – 13. Per la grande affluenza di visitatori al Gran Camposanto sarà vietato l’accesso a tutte le autovetture private autorizzate, anche se munite di pass per i soggetti diversamente abili. Inoltre oggi, mercoledì 31, giovedì 1 e venerdì 2 novembre, al Gran Camposanto la ricezione dei cortei funebri e delle salme sarà effettuata per tutta la giornata dall’ingresso lato Baglio. Venerdì 2 novembre, alle 11, nel piazzale dell’ingresso centrale del Gran Camposanto sarà celebrata la tradizionale Messa per la Commemorazione dei Defunti, presieduta da S. E. l’Arcivescovo Giovanni Accolla. Infine gli uffici della direzione Cimiteri al Gran Camposanto osserveranno l’orario continuato sino alle 17 nelle giornate di oggi, mercoledì 31, l’1 e il 2 novembre. Nell’ambito delle iniziative dedicate alla Commemorazione dei Defunti, venerdì 2 novembre, alle ore 9.30 all’interno del Gran Camposanto, dinanzi al Monumento dedicato alle Guardie Municipali decedute nel sisma del 1908, sarà deposta una corona di fiori in memoria dei defunti già appartenenti al Corpo di Polizia Municipale. Alla cerimonia saranno presenti il cappellano del Corpo Mons. Salvatore Camarda, il sindaco Cateno De Luca, l’assessore ai Cimiteri Massimo Minutoli, il dirigente al ramo Salvatore De Francesco, il commissario capo Marco Crisafulli e un picchetto d’Onore.