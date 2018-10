Il Circolo Reggio ’70 MNS condivide il Disegno di Legge Pillon sull’affido condiviso

13 ottobre 2018 10:24

Lembo: “il Circolo Reggio ’70 MNS condivide i contenuti e le finalità del Disegno di Legge del Senatore Simone Pillon sull’affido condiviso”

“Il Circolo REGGIO ’70 MNS condivide i contenuti e le finalità del Disegno di Legge del Senatore Simone Pillon sull’affido condiviso e contribuirà con la firma dei propri iscritti alla raccolta organizzata domenica 14 ottobre dalle associazioni “Mantenimento diretto – movimento per l’uguaglianza genitoriale” e “Stanza 101”, è quanto scrive in una nota il presidente Giuseppe Lembo. “Grazie alla proposta del Senatore, attivista pro family, si potrà efficacemente arginare il sempre frequente fenomeno dell’utilizzo dell’affidamento dei figli come mezzo per punire l’ex coniuge; con il sistema vigente di affido – condiviso solo sulla carta – spesso uno dei genitori (il più delle volte il padre) si trova a vivere un ruolo marginale nella formazione di bambini anche di tenera età, con notevoli ripercussioni sulla psiche degli stessi. Il sostegno al DDL Pillon si rende oggi più che necessario viste le posizioni prese da alcuni esponenti del Movimento Cinque Stelle, i quali, sebbene alleati di Governo della Lega, sui temi che riguardano la famiglia assumono atteggiamenti propri della sinistra, votando in sintonia con i partiti di opposizione”, conclude.