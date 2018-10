Chiesa Valdese di Messina: ancora un altro appuntamento al tempio di via Laudamo

30 ottobre 2018 19:42

“Comunità straniere a Messina tra etica protestante e spirito d’impresa”: la Chiesa Valdese di Messina festeggia il 501° anniversario della Riforma luterana

“Comunità straniere a Messina tra etica protestante e spirito d’impresa”. Questo il tema dell’incontro organizzato dalla Chiesa Valdese di Messina per festeggiare il 501° anniversario della Riforma di Martin Lutero. L’appuntamento è per mercoledì 31 ottobre alle 17 al tempio di via Laudamo 16.

Dopo l’introduzione della vicepresidente del Consiglio di Chiesa Elisabetta Raffa, aprirà i lavori la presidente Beatrice Grill. Subito dopo si entrerà nel vivo dell’incontro, con la relazione della professoressa Michela D’Angelo, esperta delle comunità straniere che si insediarono a Messina dalla fine del Settecento in poi, che descriverà il mondo imprenditoriale protestante a cavallo tra il XVIII e il XX secolo. Come di consueto, il pomeriggio si concluderà con un tè offerto ai presenti.