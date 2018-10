Catanzaro: uomo arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti [FOTO e DETTAGLI]

19 ottobre 2018 12:47

I Carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno tratto in arresto un curinghese, classe 77’, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Nella serata del 18 ottobre, a Curinga, frazione di Acconia, Carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno tratto in arresto un curinghese, classe 77’, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione locale presso l’abitazione dell’uomo, i militari hanno rinvenuto 2 chili e 450 grammi circa di marijuana, nascosti in un ripostiglio, suddivisi tra una bacinella ed una busta di plastica.

Trovati anche un bilancino di precisione e due piante di marijuana, in giardino, rispettivamente di circa 1,7 e 3,3 metri di altezza. I reperti sono stati posti sotto sequestro e l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Catanzaro – Siano, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.