Catanzaro, Ferro: “il ministro Toninelli chiarisca le intenzioni del Governo per la Statale 106”

4 ottobre 2018 22:37

Catanzaro, Ferro: “il Ministro Toninelli chiarisca quali sono le intenzioni del Governo per il terzo megalotto della Statale 106 Jonica”

“Il ministro delle Infrastrutture Toninelli chiarisca quali sono le intenzioni del Governo rispetto alla realizzazione del terzo megalotto della Statale 106 jonica tra Roseto Capo Spulico e Sibari. Un’infrastruttura attesa da venti anni che, arrivata ad un passo dalla realizzazione, rischia di essere bloccata per chissà quanto tempo ancora da paventate modifiche al progetto che riporterebbero indietro l’iter di anni”. E’ quanto afferma il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, on. Wanda Ferro, che prosegue: “Ci appelliamo al coraggio e alla coerenza dei parlamentari calabresi, che sono messi di fronte alla prova del nove: piegarsi alle logiche di partito, come faceva quella vecchia politica che hanno tanto combattuto, o tutelare il diritto dei calabresi ad avere una viabilità efficiente e sicura. I Cinque Stelle devono dire se hanno la volontà di portare a termine un’opera strategica per l’intero meridione ed essenziale per la mobilità dei cittadini calabresi che vivono lungo la costa ionica. Fare politica significa assumersi le responsabilità delle scelte, ed oggi è in gioco la realizzazione di un’opera che può porre fine a quella dolorosa mattanza che ha lasciato migliaia di vite umane sull’asfalto di una strada inadeguata e pericolosa come la vecchia Statale 106”.