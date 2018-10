A Catanzaro il Convegno regionale dal titolo “L’ascolto nella promozione del benessere psicologico”

8 ottobre 2018 19:54

In occasione della terza Giornata Nazionale della Psicologia si svolgerà a Catanzaro il Convegno Nazionale dal titolo “L’ascolto nella promozione del benessere psicologico” che si terrà alla sala convegni del Tribunale per i Minorenni

In occasione della terza Giornata Nazionale della Psicologia, istituita dal Consiglio Nazionale degli Psicologi nel 2016 per favorire il confronto e la sensibilizzazione sulle tematiche di cui si occupa la professione psicologica, patrocinato dal Ministero della Salute, l’Ordine Psicologi Calabria organizza per il prossimo 10 Ottobre un Convegno regionale dal titolo “L’ascolto nella promozione del benessere psicologico” che si terrà presso la sala convegni del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro dalle ore 8:30 alle ore 13.30.

L’evento si aprirà con il Presidente Ordine Psicologi Calabria, Dott. Fortunato Campolo, che modera gli interventi, ed i Saluti Istituzionali della Dott.ssa Teresa Chiodo, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, e dell’Assessore Regionale alla Cultura Dott.ssa Maria Francesca Corigliano. A seguire si svolgerà una lezione magistrale sull’importanza dell’ascolto, procedendo con una serie di interventi di rinomati professionisti del campo del benessere psicologico provenienti da tutta la Calabria.

L’appuntamento vuole essere un’occasione di discussione, di riflessione e di approfondimento a tutto campo tra esperti del settore e non, in cui l’ascolto non diventa soltanto la base per una buona comunicazione, ma disponibilità e rispetto verso l’altro, interesse e relazione, promozione di benessere e di coesione sociale.