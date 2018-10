Catanzaro, nella riserva naturale con fucile: cacciatore beccato dai Carabinieri e arrestato

27 ottobre 2018 17:39

L’uomo si era introdotto nella riserva naturale del Monte Gariglione portando abusivamente con sé un fucile da cacciata: arrestato dai Carabinieri di Sellia Marina (Catanzaro)

Alta l’attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina in materia di circolazione di armi nel territorio di competenza. Nei giorni scorsi l’intensificazione dei controlli nella zona Parco 1 e nella riserva naturale del Gariglione-Pisarello nella Sila Piccola, in cui vige l’assoluto divieto di introdurre armi e munizioni, ha condotto i Carabinieri della Stazione di Zagarise all’arresto in flagranza di reato di P.G., classe ’55 di Petilia Pelicastro (KR), per porto illegale di fucile; ad esito di controllo alla circolazione stradale i militari operanti difatti rinvenivano ben occultato tra il sedile posteriore ed il bagagliaio del fuoristrada, di cui il 63enne era alla guida, un fucile cal. 12, completo di relativo munizionamento. Al termine degli atti di rito il soggetto è stato posto agli arresti domiciliari e ad esito del giudizio di convalida tenuto dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro è stato imposto al medesimo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.