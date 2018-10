Catanzaro: arrestato 54enne per possesso di droga [DETTAGLI]

16 ottobre 2018 12:14

Catanzaro: arrestato 54enne per reati in materia di sostanze stupefacenti

Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Catanzaro hanno tratto in arresto un 54enne catanzarese con precedenti di polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti. Due pattuglie stavano transitando lentamente attraverso una zona isolata del quartiere Gagliano quando, inaspettatamente, i militari hanno udito delle voci che, provenendo forse da una roulotte parcheggiata a bordo strada, dicevano “I Carabinieri! I Carabinieri!”. Immediatamente i militari sono scesi dai veicoli di servizio per verificare cosa stesse succedendo e, dopo un’attenta ispezione dell’area, hanno scoperto che, all’interno di un magazzino posto alle spalle della roulotte, si erano rifugiati due uomini. Uno di essi, M.Z., proprietario del magazzino, è stato sottoposto a perquisizione, al termine della quale sono stati rinvenuti due involucri in cellophane contenenti, rispettivamente, circa 2 grammi di Marijuana e 1,5 grammi di Hashish, oltre a ulteriori 55 grammi circa di Marijuana contenuta in due barattoli di vetro. Oltre alla sostanza stupefacente, i militari hanno trovato anche materiale per il confezionamento e 2 bilancini di precisione. Il tutto è stato sottoposto a sequestro mentre M.Z., tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.