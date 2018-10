Catania, maltempo: il Comune raccomanda prudenza negli spostamenti

19 ottobre 2018 07:41

Maltempo a Catania: l’Amministrazione comunale raccomanda ai cittadini la massima prudenza alla guida

“Considerati i fenomeni atmosferici avversi, che da ieri sera interessano la città di Catania, l’Amministrazione comunale d’intesa con la Prefettura, raccomanda ai cittadini la massima prudenza alla guida e di evitare, in particolare, l’utilizzo di mezzi a due ruote, motocicli e biciclette, per gli spostamenti“: lo comunica in una nota il Comune.

“Si precisa, inoltre, che le scuole saranno regolarmente aperte.

Il centro segnalazione emergenze della Protezione civile comunale è raggiungibile al numero 095/484000, attivo 24 ore su 24, oppure via email: protezionecivile@comune.catania.it“