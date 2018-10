Serie C: Casertana-Vibonese 1-1, buona prova per i calabresi

29 ottobre 2018 22:42

Serie C: Casertana-Vibonese 1-1, per i calabresi è un ottimo punto, delusione per i campani

Giornata di maltempo a Caserta che comunque non ha condizionato il posticipo di Serie C tra Casertana e Vibonese. La squadra di casa, costruita per tentare il salto in Serie B, non è andato oltre il pari contro i calabresi. Orlandi ha impostato una gara tutto pressing e contropiede mettendo, a tratti, in difficoltà la Casertana. I padroni di casa passano in vantaggio con l’esperto Floro Flores all’11’. Ad inizio ripresa, al 50′, Prezioso pareggia con un bel tiro. Per i calabresi è un ottimo punto, delusione Casertana.