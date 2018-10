La Carovana delle prevenzione arriva a Scaletta Zanclea: visite diagnostiche gratuite alle donne [INFO UTILI]

14 ottobre 2018 13:20

Nella piazza di Scaletta Zanclea una giornata dedicata alla salute: arriva la Carovana della prevenzione

Per la prima volta, per solo quattro tappe, la carovana della prevenzione, cioè il nuovo progetto ideato congiuntamente dalla Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli e dalla Susan G. Komen Italia per offrire gratuitamente prestazioni cliniche e diagnostiche di prevenzione, soprattutto alle categorie più svantaggiate, su tutto il territorio nazionale, sbarca in Sicilia.

A Messina, la sosta si svolgerà a Scaletta Zanclea, dove l’amministrazione comunale punta fortemente su questi incontri di prevenzione per la salute dei propri cittadini.

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Scaletta Zanclea, rientra nel programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile e si svolgerà Mercoledì 18 Ottobre, in Piazza Alcide De Gasperi, dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

L’iniziativa è riservata a donne non inserite nelle liste di screening della Regione Sicilia. Per info e prenotazioni rivolgersi all’ufficio servizi sociali del comune di Scaletta Zanclea o chiamare al numero 347/7326845.

L’importanza di quest’evento viene rispecchiato anche nella parole dell’assessore ai servizi sociali del Comune di Scaletta Zanclea, Dott.sa Annalisa Cordaro: “Sostenere le iniziative della Komen Italia-è per noi motivo di particolare soddisfazione per l’importanza della diffusione di una cultura della prevenzione in grado di sensibilizzare le donne e le proprie famiglie verso stili di vita sani e periodicità e costanza nei controlli sanitari due modi responsabili di essere e di porsi dimostrando cura e amore verso se stessi i propri cari l’intera comunità; un grazie particolare alla cara amica Catena Fiorello che con grande generosità ci ha offerto questa occasione importante per le donne del nostro paese,la prevenzione è la nostra salvezza non dimentichiamolo”.