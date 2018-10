Carabinieri: la Compagnia di Serra San Bruno viene intitolata ad un eroe, gli eventi del fine settimana

17 ottobre 2018 20:06

I Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno intitoleranno la sede del Comando dell’Arma in Serra San Bruno al Carabiniere Antonio Corapi, Medaglia d’Argento al Valor Militare alla memoria, nativo di Catanzaro, deceduto nel 1937 in terra straniera in nome della patria lontana

Alle ore 09:45 di sabato, 20 ottobre 2018, i Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno, nel corso di una breve ma significativa cerimonia, intitoleranno la sede del Comando dell’Arma in Serra San Bruno al Carabiniere Antonio Corapi, Medaglia d’Argento al Valor Militare alla memoria, nativo di Catanzaro, deceduto nel 1937 in terra straniera in nome della patria lontana. La cerimonia, patrocinata dal Comune di Serra San Bruno, si svolgerà presso la sede della Compagnia Carabinieri alla presenza delle massime Autorità militari, civili e religiose e dei prossimi congiunti del decorato, nel corso della quale verrà scoperta la targa commemorativa dell’eroe. Sempre nello stesso contesto, verrà inaugurata la Stazione dei Carabinieri Forestali di Serra San Bruno che formalmente entra in possesso dei nuovi locali ubicati all’interno della Compagnia: anche tale passaggio, sicuramente molto importante in un ottica di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse, serve a sugellare l’incremento in termini di specializzazione e professionalità degli operatori si sicurezza sul territorio serrese. In occasione di tali avvenimenti, venerdì 19 ottobre 2018, presso la Chiesa Matrice di San Biagio sita in Serra san Bruno, si terrà un concerto per quartetto d’archi, continuato con soprano e mezzo soprano, in onore del decorato, sempre alla presenza delle Autorità, dei parenti dell’eroe e di tutti i cittadini che vorranno intervenire e prendere parte allo storico momento per l’Arma di Serra San Bruno.