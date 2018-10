Capo d’Orlando: fervono i preparativi per la festa patronale

11 ottobre 2018 16:48

Al via la festa patronale in onore di Maria Santissima di Capo d’Orlando

Saranno complessivamente 205 le bancarelle degli ambulanti allestite in occasione della festa patronale in onore di Maria SS. di Capo d’Orlando nei giorni del 21 e 22 ottobre. Di queste, 195 troveranno posto per le vie del centro e 10 (quelle di fiori e piante) lungo l’isola pedonale.

Le strade interessate dalla fiera commerciale sono: Via Crispi, Via Piave, Via Vittorio Veneto, Via Letizia, Via Trieste (nel tratto compreso tra Via Veneto e Via Piave), Via Vittorio Emanuele (nel tratto compreso tra Via Veneto e Via Piave), Via Roma (nel tratto compreso tra Via Veneto e Via Crispi), Via Nino Bixio (nel tratto compreso tra Via Piave e Via Tripoli I tronco).

Il pagamento del suolo pubblico per il 21 e 22 ottobre è stato fissato in 200 euro.

Ovviamente, tutte le strade interessate dalla fiera commerciale saranno interdette al transito ed alla sosta con rimozione forzata dalle ore 6 di giorno 21 alle ore 2,00 del 23 ottobre.

Nei giorni della festa patronale, poi, nei tratti di via Piave e via Veneto compresi tra Via Roma e Via Pirandello, è vietato l’utilizzo di altoparlanti e diffusione di musica prima delle ore 10, tra le 13 e le 16 e dopo le 22.

In coincidenza con la festa patronale, torna il Luna Park nell’area di Piazza Bontempo, che ospiterà le giostre e le attrazioni per ragazzi e adulti, mentre nella stradella adiacente la ferrovia troveranno posto le attività di “fast food”. In Piazza Trifilò, invece, verranno allestite le giostrine per bambini, secondo la planimetria redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale.

Per i giorni del 21 e 22 ottobre è sospeso il servizio dei parcheggi a pagamento.