Capo d’Orlando, al via la festa patronale: ecco come cambia la viabilità

15 ottobre 2018 11:42

Le modifiche alla viabilità per la festa patronale a Capo d’Orlando, posticipata anche la raccolta porta a porta

Sostanziali modifiche alla viabilità di Capo d’Orlando in occasione della festa patronale in onore di Maria SS. del 21 e 22 ottobre, anche in considerazione del notevole afflusso di pubblico.

Con apposita ordinanza, è stato stabilito che dalle ore 6 di domenica 21 ottobre alle 2 del mattino di martedì 23 è istituito:

senso unico di marcia con direzione mare-monte nella Via Libertà/SS. 116, nel tratto di strada compreso tra il lungomare Andrea Doria e l’incrocio tra la SS. 113/bivio S. Martino.

senso unico di marcia, eccetto autobus di linea per il trasporto extraurbano, con direzione monte-mare e divieto di sosta con rimozione forzata su lato Palermo, nella Via Benefizio;

senso unico di marcia, con direzione PA – ME nella Via Michelangelo;

senso unico di marcia con direzione mare – monte nella Via Cordovena nel tratto compreso tra la Via C. Antica e la Via Michelangelo;

divieto di accesso nelle seguenti Vie: Via Tripoli II Tronco, nel tratto compreso tra la via Consolare Antica e la Via Tripoli; Via Capuana, nel tratto compreso tra la piazzetta che costeggia la linea ferroviaria e la Via Tripoli II Tronco; Via Tripoli, nel tratto compreso tra la Via Umberto e la Via Del Fanciullo; Via Del Fanciullo fino alla Via Mancari;

obbligo di svolta in direzione monte nella via Tripoli II tronco per i veicoli provenienti dalla via Lucio Piccolo;

divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata nella Via Mancini, tratto compreso tra la Via Piave e la Via Tripoli per consentire il transito in entrambi i sensi di marcia all’Ambulanza del 118;

inversione del senso di marcia, con direzione PA – ME, nella Via Della Fonte, nel tratto compreso tra la Via Colombo e la Via Libertà;

divieto di transito nella Via Trazzera Marina, tratto compreso tra la Via Cordovena e la Via Tripoli, e nella Via Antonello da Messina;

sospensione della pista ciclabile nel tratto compreso tra la Via Cordovena e la Via Torrente Forno.

Nelle giornate del 21 e 22 Ottobre viene sospeso il servizio di parcheggio a pagamento su tutto il territorio comunale.

La raccolta dei rifiuti porta a porta di lunedì 22 ottobre (organico) verrà effettuata nella giornata di martedì 23, contestualmente alla raccolta della plastica.

In ogni caso, il conferimento dei rifiuti può avvenire nel Centro Comunale di Raccolta di contrada Pissi.