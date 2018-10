Capo d’Orlando (Me): danni del maltempo del 26 agosto, dalla Regione 61mila euro

26 ottobre 2018 23:24

Sicilia: il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha erogato 61.383 euro al Comune di Capo d’Orlando

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha erogato 61.383 euro al Comune di Capo d’Orlando per coprire le spese affrontate a seguito del nubifragio che si è abbattuto sul territorio comunale il 26 agosto scorso. In particolare, il Comune è intervenuto per ricostruire il muro d’argine del Torrente Bruca, per il ripristino di un tratto di fognatura nei pressi del depuratore di contrada Tavola Grande e per la sistemazione di alcune strade. “Abbiamo realizzato con prontezza lavori di messa in sicurezza prioritari in alcune zone del territorio che hanno patito pesanti disagi a causa di eventi meteo eccezionali – commenta il Sindaco Franco Ingrillì. Adesso, con celerità, la Regione ci risarcisce delle somme impegnate grazie anche alla immediata interlocuzione avviata con l’ufficio del responsabile dell’area Lavori Pubblici Mario Sidoti Migliore. Le emergenze idrogeologiche, purtroppo ormai frequenti, richiedono risposte immediate che possono giungere solo grazie ad una proficua sinergia tra le Istituzioni”.