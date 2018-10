Campo Calabro (RC): conclusa con successo al Giornata della Salute dell’udito

27 ottobre 2018 20:03

A Campo Calabro screening gratuiti dell’udito

Si è appena conclusa la giornata del controllo gratuito dell’udito.

In collaborazione con Amplifon e Avis di Campo Calabro l’Istituto Nazionale Azzurro ha dato il via al progetto di prevenzione della salute, evidenziando l’importanza degli screening rendendoli accessibili anche a chi magari in questo periodo economico particolare tende a risparmiare anche sulle spese sanitarie.

L’evento ha avuto un forte riscontro tra i cittadini che numerosi si sono recati a sottoporsi alla visita completamente gratuita di un medico audioprotesista.

“Invito associazioni, enti ed istituzioni a contattarci per dar vita a nuove iniziative gratuite volte alla prevenzione sotto ogni sua forma” – dichiara il presidente dell’I.N.A. Cav.Lorenzo Festicini – aggiungendo – “vi aspettiamo alla prossima “giornata della salute” che renderemo nota nei prossimi giorni”.