25 ottobre 2018 21:00

A Campo Calabro la Giornata per il Controllo dell’Udito, in collaborazione con Amplifon e l’Istituto Nazionale Azzurro

Presso i locali della sede Avis di Campo Calabro si terrà, giorno 27 ottobre, la Giornata per il Controllo dell’Udito, in collaborazione con Amplifon e l’Istituto Nazionale Azzurro. Un medico audioprotesista sarà presente in sede per effettuare GRATUITAMENTE un esame dell’udito e sarà a vostra completa disposizione, chiarendo i risultati ottenuti e rispondendo alle vostre domande. Oltre allo screening, l’iniziativa ha lo scopo di evidenziare l’importanza della PREVENZIONE essenziale per una diagnosi precoce di una patologia. Per informazioni più dettagliate è possibile telefonare alla segreteria Nazionale dell’Istituto I.N.A. al numero 06 56547961.