In Serie B1 prima vittoria del Campionato per la Top Spin Messina

7 ottobre 2018 20:26

La Top Spin Messina ha ottenuto la prima vittoria del Campionato in serie B1

Con la Serie A1 maschile ferma (prossimo appuntamento venerdì 19 ottobre, alle ore 17.30 nella palestra di Villa Dante, contro il Tennistavolo Lomellino), sono state impegnate in questo week-end le squadre della Top Spin Messina che partecipano agli altri campionati. In Serie B1-girone D prima gioia per la formazione del presidente Giorgio Quartuccio che, nella seconda giornata, ha battuto per 5-2 nel derby la Pongistica Messina. In apertura, il successo di Simone Sofia per 3-0 (11-8, 11-8, 11-4) contro Marcello Arcigli, poi Dario Sabatino ha portato i suoi sull’1-1 superando Giovanni Caprì 3-2 (11-6, 13-15, 10-12, 11-9, 11-7). A seguire, Alessandro Di Marino ha piegato 3-0 (11-1, 11-5, 11-3) Andrea Pillera, mentre Sofia ha ceduto 1-3 (7-11, 11-9, 5-11, 5-11) contro Sabatino. I ragazzi allenati da Wang Hong Liang hanno chiuso i conti, incamerando i primi due punti in classifica, alla luce delle vittorie, tutte per 3-0, ottenute da Di Marino su Arcigli (11-5, 11-6, 11-7), Caprì contro Pillera (11-7, 11-4, 11-4) e ancora Di Marino ai danni di Sabatino (11-5, 11-3, 11-8).

Riposava la squadra di Serie B2, il cui match con la Libertas Casalnuovo Matera è stato rinviato al 2 dicembre. In Serie C1-girone Q, invece, la Top Spin è uscita sconfitta per 3-5 dal confronto casalingo con la Pongistica Messina. Claudio Rampello subito vittorioso su Luca D’Amico per 3-0 (11-7, 13-11, 11-8). I rivali si sono però successivamente portati sul 3-1 complessivo grazie ai successi per 3-0 (11-8, 11-8, 11-9) di Carlo Larini su Fabrizio D’Antonio, per 3-1 (8-11, 11-5, 11-5, 11-3) di Marcello Puglisi su Simone Zaccone e ancora di Larini per 3-1 (15-17, 11-4, 13-11, 11-2) su Rampello. Zaccone ha vinto sia contro D’Amico 3-2 (11-8, 12-14, 12-10, 14-16, 12-10) che 3-0 (11-9, 11-5, 11-4) su Larini. D’Antonio e Rampello hanno, quindi, ceduto contro Puglisi per 3-0 (5-11, 1-11, 4-11 e 4-11, 1-11, 4-11) per il definitivo 3-5. In Serie C2-girone A balza a quota 4 la Top Spin Messina Geryanna Gelati Artigianali (Giovanni Vaccarino, Emanuele D’Andrea, Marco Populin, Carmelo Zaccone e Luciano Buono) che si è imposta per 5-4 in trasferta contro il TT Pace del Mela. Top Spin Messina Carrubamia la Caramella-ASD Top Ever Green B si è conclusa, invece, 3-5. In precedenza, Top Spin Geryanna Gelati Artigianali-Top Spin Carrubamia la Caramella 1-5, nell’anticipo della sesta giornata. In Serie D1, infine, bene la Top Spin Messina Magie Lontane che, al suo esordio, ha vinto 5-2 contro il Tennistavolo Australia Acireale.