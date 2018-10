Calabria: al via i lavori di ripristino degli impianti tecnologici della galleria “Sellara”

12 ottobre 2018 21:00

Calabria: Anas, al via i lavori di ripristino degli impianti tecnologici della galleria “Sellara”, lungo la strada statale 106 var/a a Catanzaro

Per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino degli impianti tecnologici della galleria ‘Sellara’ lungo la strada statale 106 VAR/A, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare nel territorio comunale di Catanzaro. Nel dettaglio, a partire dalle ore 06:00 di lunedì 15 ottobre e fino alle ore 22:00 del 9 novembre 2018, lungo la SS 106 VAR/A sarà in vigore il restringimento della carreggiata destra (direzione Reggio Calabria e Taranto) dal km 6,910 al km 7,755. Gli interventi, che avranno inizio con la galleria ‘Sellara’, riguarderanno principalmente il ripristino di tutte le cabine elettriche degli impianti di illuminazione di tutte le gallerie, oggetto di ripetuti furti ed atti vandalici che ne hanno compromesso il funzionamento, nonché il ripristino degli impianti di ventilazione. Sarà realizzato inoltre, un sistema di ‘videosorveglianza’ che consentirà di incrementare la protezione degli impianti e della rete di alimentazione al fine di scongiurare ed evitare furti e danneggiamenti. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App tore” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.