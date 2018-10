Incredibile in Calabria: travolto da un tronco di un albero, morto 46enne [NOME e DETTAGLI]

21 ottobre 2018 16:25

Incredibile in Calabria: un uomo di 46 anni è morto stamani a Morano Calabro, nel Cosentino, dopo essere stato travolto dal tronco di un albero in località “San Nicola”

Un uomo Francesco Formichella, di 46 anni, è morto stamani a Morano Calabro, nel Cosentino, dopo essere stato travolto dal tronco di un albero in località “San Nicola”. Il quarantaseienne, secondo quanto si appreso, era da solo e stava tagliando alcuni alberi quando, per cause in corso d’accertamento, un grosso tronco appena reciso gli è caduto addosso uccidendolo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono arrivati i carabinieri della compagnia di Castrovillari e della stazione di Morano Calabro che hanno avviato gli accertamenti necessari a fare luce sulla dinamica dell’accaduto.