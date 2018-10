Calabria: chiusa al traffico un tratto della carreggiata della SS534 in direzione SS106/Sibari

8 ottobre 2018 20:45

Calabria, Anas: nell’ambito dei lavori di adeguamento della SS534 “Di Cammarata e degli Stombi”, chiuso al traffico un tratto della carreggiata in direzione SS106/Sibari. Le attività si inseriscono nell’ambito del 4° Megalotto di collegamento tra la A2 e la nuova SS106 “Jonica”

A partire da domani, martedì 9 ottobre, sarà provvisoriamente chiuso al transito lungo la strada statale 534 “di Cammarata e degli Stombi” un tratto della carreggiata in direzione SS106/Sibari compreso tra il km 0,000 (svincolo Autostrada A2 Firmo-Sibari) ed il km 6,300 (in prossimità dello svincolo con la SS283 “delle Terme”), con deviazione del traffico sulla carreggiata opposta, opportunamente predisposta a doppio senso di circolazione.

L’interdizione al traffico, in provincia di Cosenza, si rende necessaria per poter eseguire lavori di pavimentazione e segnaletica stradale nell’ambito delle attività conclusive del più ampio intervento di realizzazione del 4° Megalotto (oltre 14 km di collegamento tra la A2 e la nuova SS106 “Jonica), la cui apertura al traffico è prevista per il prossimo dicembre.

Per effetto della chiusura al traffico, sono altresì interdetti – in direzione della SS106 – la rampa in uscita della SS534 dello svincolo ‘Zona Industriale di Cammarata’ e la rampa in entrata sulla SS534 dalla strada provinciale 241.

La circolazione in transito lungo la provinciale 241, proveniente da Castrovillari–Spezzano Albanese–Saracena–Zona Industriale di Cammarata e diretta verso la SS106 “Jonica”, percorrerà la provinciale fino ad imboccare la statale 283 “delle Terme” raggiungendo il km 51,200, in corrispondenza dello svincolo di Torre Mordillo ed immettendosi sulla nuova SS534, in direzione SS106 “Jonica”.

La nuova strada statale 534 “di Cammarata e degli Stombi”, al termine degli interventi, rappresenterà la principale trasversale di collegamento ammodernata tra il versante Jonico e l’Autostrada A2 “del Mediterraneo”, che – insieme al Megalotto 3 della strada statale 106 “Jonica”, con un tracciato di circa 38 km compreso tra Roseto Capo Spulico e Sibari – completerà l’itinerario dall’Adriatica fino all’A2 e rappresenterà un importante tassello strategico per lo sviluppo del collegamento viario dell’intera regione.

