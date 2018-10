La Calabria a Skipass, il Salone del Turismo e degli Sport invernali

31 ottobre 2018 10:15

Dal 1 al 4 novembre a ModenaFiere si svolge Skipass, Salone del Turismo e degli Sport Invernali

Da 25 anni è un appuntamento imperdibile per gli appassionati della montagna e degli sport sulla neve e quest’anno ospiterà la Coppa del Mondo di Big Air che, per la prima volta, farà tappa a Modena. L’area esterna della fiera sarà dominata dal profilo del trampolino di 46 metri su cui si svolgeranno le gare di snowboard e freeski. All’interno dei padiglioni, località turistiche, tour operator e resort propongono il meglio per le vacanze invernali, mentre i brand degli articoli sportivi presentano le novità della stagione.Ogni giorno sono in programma eventi e animazione per il pubblico, incontri e meet & greet con gli atleti della Federazione italiana sport invernali e con i protagonisti della montagna. E per i palati fini e gli amanti della cucina d’alta quota, a Skipass c’è Vette di Gusto: un’area dedicata ai prodotti tipici e alle tradizioni enogastronomiche regionali con show cooking e sfide ai fornelli.

La Regione Calabria sarà presente con un proprio stand.

Gli operatori della montagna calabresi sono pronti a presentare tutte le novità dell’offerta rivolta a quello che è un turismo in crescita al quale la regione sta dedicando iniziative e risorse, forte di un entroterra straordinario, dove relax e buona cucina fanno da contrappunto all’emozione dello sport.In Calabria, unica regione con tre parchi nazionali, quello del Pollino, della Sila e dall’Aspromonte, la natura è unica e suggestiva, con foreste incontaminate, laghi, cascate che attirano in tutte le stagioni gli amanti della vita all’aria aperta e dell’attività sportiva: tra le più appassionanti da praticare sulla neve e non solo, trekking, rafting e sleddog, la corsa su slitta tirata da cani addestrati per godere della pace dei luoghi e di un autentico contatto con la natura. Gli sciatori possono trovare impianti di risalita a Camigliatello Silano, Lorica, sul cui lago si allena ogni anno la nazionale di canottaggio, e a Gambarie d’Aspromonte, un balcone naturale sullo stretto dove è possibile vivere l’affascinante esperienza di una discesa sulla neve guardando il mare.

“La presenza a Skypass è un appuntamento importante per la promozione dell’offerta regionale -ha commentato il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio- e si inserisce in un piano di valorizzazione del nostro entroterra, un’area che ha molto da offrire al turista, tra natura eccezionale, sport e buona tavola”. Immancabile infine all’evento modenese lo spazio dedicato ai sapori di Calabria, con showcooking e degustazioni di prodotti tipici presso lo stand”.