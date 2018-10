Tutela degli habitat in Calabria: domani conferenza di Oliverio e Rizzo

10 ottobre 2018 10:15

Domani, giovedì 11 ottobre, alle ore 11.00, il Presidente della Regione Mario Oliverio e l’Assessore regionale all’Ambiente Antonella Rizzo terranno una conferenza stampa presso la Sala Oro della Cittadella regionale per illustrare la conclusione del percorso amministrativo che rende disponibili importanti risorse comunitarie per interventi concreti di tutela ambientale. L’iniziativa rientra nell’articolata strategia regionale per la biodiversità che il Dipartimento ambiente e territorio ha messo in atto sia per finalità conservazionistiche che per la valorizzazione turistica dell’immenso capitale naturale regionale. Nello specifico, per la tutela della biodiversità terrestre e marina sono stati selezionati, a seguito di avviso pubblico, 41 progetti che riguardano i Siti di Interesse Comunitario (SIC) presenti in Calabria. Complessivamente tre milioni di euro saranno destinati a progetti a sostegno degli habitat e delle specie incluse nelle Direttive europee: sostegno a centri di recupero animali feriti, ripopolamento di specie a rischio di estinzione, creazione o ripristino di zone umide e, non ultimo, rimozione straordinaria di rifiuti nei siti di grande valenza naturalistica. In ambiente marino gli interventi riguardano la realizzazione di strutture di contrasto della pesca a strascico, strutture di ripopolamento, ripristino e mantenimento di dune e zone umide retrodunali, pulizia dei fondali. L’occasione sarà utile anche per fare il punto sullo stato di attuazione del progetto “monitoraggio degli habitat e delle specie”, che vede coinvolti, insieme al Dipartimento ambiente, i Parchi nazionali e regionale, le Riserve regionali, l’Arpacal e le Università della Calabria e che mira a rafforzare il quadro di conoscenze del patrimonio ambientale calabrese. Sarà inoltre presentato e distribuito il volume “Elenco degli alberi monumentali della Calabria”.