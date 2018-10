Calabria, intimidazione al consigliere comunale. Ferro: “Garantire sicurezza a Coco e alla sua famiglia”

4 ottobre 2018 19:19

L’onorevole Ferro sulla grave intimidazione nei confronti dell’ex sindaco e consigliere comunale in Calabria: “Magistratura faccia luce, mettere in sicurezza la famiglia”

“Già due mesi fa avevo lanciato l’allarme per il susseguirsi di minacce e intimidazioni nei confronti dell’ex sindaco e consigliere comunale di Roccabernarda Francesco Coco, membro del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, che da sempre lotta a difesa della legalità e della sicurezza dei cittadini. Coco non ha mai avuto timore di denunciare la situazione criminale che si vive a Roccabernarda, tanto da manifestare davanti alla prefettura di Crotone per alzare l’attenzione sugli attentati intimidatori avvenuti nel paese”. E’ quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia on. Wanda Ferro, che prosegue: “Non serve ricordare che Coco è stato maresciallo dei Carabinieri, ed anche nella sua esperienza politica e amministrativa ha continuato a incarnare i valori di legalità e giustizia che ha difeso indossando la divisa. Purtroppo alle parole minacciose che gli erano state rivolte sui social network hanno fatto ora seguito atti intimidatori concreti: la scorsa notte, infatti, ignoti hanno incendiato la lavanderia della moglie. Auspico quindi che la magistratura e le forze dell’ordine facciano luce al più presto su questo nuovo gravissimo atto intimidatorio, e soprattutto che vengano assunte tutte le misure utili a garantire la sicurezza di Francesco Coco e della sua famiglia, ai quali rivolgo la mia più affettuosa vicinanza e solidarietà”.