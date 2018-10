Calabria, Associazione “Basta Vittime”: “il Ministro conferma il blocco della nuova S.S. 106”

2 ottobre 2018 18:25

Calabria, Associazione “Basta Vittime”: “dopo la conclusione dell’iter procedurale durato circa 20 anni per la S.S.106 si riparte da zero”

L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” intende evidenziare che non ha ricevuto alcun invito per incontrare il Ministro alle Infrastrutture ed ai Trasporti Danilo Toninelli , ieri in visita in Calabria. “Specifichiamo questo aspetto poiché da sempre l’Associazione è rappresentata dai alcuni, pochi, attivisti del M5S nemici della Calabria come un sodalizio politicizzato. In verità, in passato l’Associazione fu invitata dal Partito Democratico ad incontrare l’ex Ministro Delrio ed il Segretario Renzi così come fu invitata da Forza Italia ad incontrare l’ex Ministro Maurizio Lupi. Una sensibilità, quindi, che non appartiene al M5S che, nel verso del “cambiamento” non ha ritenuto opportuno far incontrare il “proprio” Ministro alla nostra Associazione creando un precedente mai registrato in passato”.