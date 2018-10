Calabria, Associazione Basta Vittime: “soddisfatti dall’ascolto dei vertici di Anas sulla S.S. 106”

3 ottobre 2018 17:47

Il Presidente dell’Associazione Basta Vittime sulla S.S. 106 auspica al più presto interventi che riescano a risolvere le criticità della statale presenti a Cariati

Il Direttivo dell’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” comunica che nella giornata di oggi il Presidente Fabio Pugliese, insieme al Sindaco Filomena Greco ed all’Assessore alla Viabilità Sergio Salvati del Comune di Cariati, sono stati ricevuti presso l’Anas Spa di Catanzaro dal Capo Area Ing. Giuseppe Ferrara e dal Capo Compartimentale Ing. Marco Moladori. Nell’incontro gli amministratori di Cariati hanno rappresentato una serie di criticità presenti sulla S.S.106 nel loro comune che meritano di essere affrontate e risolte. I vertici dell’Anas Spa hanno ascoltato con grande attenzione quanto riportato dagli amministratori ed anche dall’Associazione assumendosi l’impegno di effettuare al più presto un sopralluogo al fine di verificare tutte le criticità rappresentate.