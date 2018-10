Calabria, Associazione “Basta Vittime sulla S.S. 106”: “dal Ministro Toninelli vogliamo parole chiare e nette”

4 ottobre 2018 22:10

Resta alta la pressione sul Megalotto 3 sulla Strada Statale 106 in Calabria fino a quando non inizieranno i lavori

L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” intende evidenziare che “ciò che è accaduto e che, soprattutto, è sotto gli occhi di tutti. Il Ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli lo scorso lunedì in Calabria è stato intervistato da una giornalista che, in modo chiaro ed evidente, ha chiesto informazioni al Ministro sul Megalotto 3 della S.S.106. Il Ministro alle Infrastrutture ha risposto che – citiamo testualmente – “c’è un dossier complesso” e “anche questo tratto dobbiamo sbloccarlo e faremo ovviamente di tutto per farlo” – e fin qui tutto bene – “ perché dobbiamo far tornare a vincere l’interesse pubblico che è quello dei cittadini di muoversi serenamente senza rischiare contro gli interessi di alcuni che purtroppo è prevalso fino ad oggi”. Quali cittadini? Il Ministro Toninelli, in pratica, parla di un progetto da “sbloccare” senza sapere che questo è approvato, finanziato con 1,3 miliardi di euro con due Delibere CIPE : una per il primo lotto di cui ad oggi abbiamo il progetto definitivo esecutivo; una per il secondo lotto di cui, in queste settimane, è in corso di definizione il progetto definitivo esecutivo. Inoltre, esiste un cronoprogramma dei lavori che prevede l’avvio della cantierizzazione a dicembre e l’avvio del Progetto a febbraio/marzo 2019″.