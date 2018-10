Tony Cairoli: il KTM Factory Team e Alessandro Lupino ospiti a Giardini Naxos

24 ottobre 2018 19:58

Antonio Cairoli sarà ospite nella giornata di venerdì 26 ottobre a Giardini Naxos, sul litorale che domenica ospiterà la prova finale del campionato d’Italia Supermarecross

Una sorpresa eccezionale per l’evento conclusivo degli Internazionali d’Italia Supermarecross: Antonio Cairoli sarà ospite nella giornata di venerdì 26 ottobre a Giardini Naxos, sul litorale che domenica ospiterà la prova finale del campionato.

Il nove volte campione del mondo, originario proprio della provincia di Messina, sarà accompagnato dalla grande “famiglia” KTM: il suo storico team manager, Claudio De Carli, il responsabile motorsport per il KTM Factory Team Motogp, nonché ex stella del mondiale cross, Pit Beirer, e Roberto Rossi per KTM Italia.

Insieme agli uomini in arancione, sarà presente anche Alessandro Lupino, campione italiano Prestige in carica e membro, insieme a Cairoli, della squadra azzurra che poche settimane fa ha sfiorato la clamorosa vittoria al Motocross delle Nazioni negli Stati Uniti. Il pubblico messinese, quindi, avrà la grande occasione di festeggiare da vicino i nostri due alfieri, protagonisti di un’impresa che resterà nella storia del cross italiano.

Gli ospiti d’onore arriveranno nella mattinata di venerdì a Giardini Naxos e visiteranno il paddock del Supermarecross e del trofeo KTM South enduro, che si correrà sempre nella zona del litorale messinese, con prologo il sabato sera sul tracciato di cross.

A fare gli onori di casa ci saranno lo staff del promoter del Supermarecross FXAction, il sindaco di Giardini Naxos, Nello Lo Turco, il presidente del motoclub Taormina New, Marco Mainardi, e il presidente del motoclub Valle Alcantara, Salvatore Catalano. Questi ultimi due sodalizi sono gli organizzatori, rispettivamente, della gara di Supermarecross e di quella del trofeo KTM South enduro.

Supermarecross 2018

24-25 febbraio MC Rosolina Mare – ROSOLINA MARE (RO)

17-18 marzo MC XXXRaid Enduro Motorsport – PASSOSCURO ROMA

24-25 aprile MC Ferentum – FRANCAVILLA (CH)

30 apr. – 01 mag. MC Over Cross – POLICORO (MT)

20-21 ottobre MC Extreme Marina di Gioiosa – ROCCELLA JONICA (RC)

27-28 ottobre MC Taormina New – GIARDINI NAXOS (ME)