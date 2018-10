“Scorci di Territorio”, Concorso Regionale Video e Fotografico a Brancaleone

17 ottobre 2018 08:45

Brancaleone: prende il via ufficialmente il concorso video-fotografico “Scorci di Territorio. L’iniziativa è promossa dalla Pro-Loco

Prende il via ufficialmente il concorso video-fotografico “Scorci di Territorio. L’iniziativa è promossa dalla Pro-Loco di Brancaleone in collaborazione con il giornale online NtaCalabria.it e con il sito 0964.biz. Il concorso vuole invitare a “raccontare” i borghi, i luoghi, e le bellezze naturalistiche presenti all’interno della Regione Calabria, catturati e/o ripresi da punti di vista originali che riescano ad esaltarne l’intrinseca bellezza di ogni suo territorio. Il tutto attraverso rappresentazioni, sia esse statiche che dinamiche (foto e video). La partecipazione al contest è aperta a tutti i fotografi e video-maker amatoriali nonché professionisti senza alcun limite d’età.

Quattro le categorie previste: Categoria 1 – Premio “Photo Art Professional”, Categoria 2 – Premio “Video racconto”, Categoria 3 – Premio “Web”, Categoria 4 – Premio “Instagram”.

La partecipazione alle prime due categorie prevede un costo di dieci euro. Gratis, invece, le categorie 3 e 4.

Tutti i partecipanti dovranno consegnare i propri lavori entro e non oltre le 23.59 del 5 Novembre 2018. Non prima di aver effettuato l’iscrizione e versamento della quota di partecipazione, copia della ricevuta del versamento ed il modulo liberatoria compilato in ogni sua parte attraverso l’indirizzo di posta elettronica: proloco.brancaleone2011@hotmail.it toppure tramite altri sistemi di traferimento dati come www.wetransfer.com o simili.

Tutti i video e le fotografie partecipanti al concorso, saranno visionati da una giuria di esperti che decreteranno i primi 3 classificati per le categorie 1 e 2. Per quanto riguarda i primi tre classificati per il “Premio WEB”(gratuito), i vincitori saranno decretati da una giuria popolare tramite i voti online sulle foto che verranno inserite sul sito del giornale on line NtaCalabria.it da giorno 6 Novembre fino al 30 Novembre. Particolare curiosità per la categoria “Instagram” (gratuita), dove verrà premiata la Fotografia che avrà ricevuto il maggior numero di Like.

La premiazione avverrà a Brancaleone nel mese di DICEMBRE 2018.

La Pro-Loco di Brancaleone comunicherà ai partecipanti la data, l’ora ed il luogo di svolgimento della premiazione a tutti i concorrenti. Per l’occasione l’organizzazione organizzerà una mostra collettiva delle opere che hanno partecipato al concorso.

Il bando e la liberatoria sono scaricabili direttamente dal sito www.ntacalabria.it all’indirizzo http://www.ntacalabria.it/concorso/fotografia/ dove in seguito verranno anche inserite le foto ed i video del concorso.

SPONSOR: I MAESTRI dell’Artigianato Digitale, AV Insegne Grafica e Pubblicità e Kalabria Experience