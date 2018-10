Bova Marina (RC): il CGS Sales e lo Staff di Bibliopedia aderiscono alla Domenica di Carta

14 ottobre 2018 16:31

Il CGS Sales e lo Staff di Bibliopedia aderiscono alla Domenica di Carta, un’iniziativa promossa dal Ministero per i beni e le attività cultura che vede l’apertura di alcune biblioteche e archivi statali

Il CGS Sales e lo Staff di Bibliopedia aderiscono oogi, il 14 ottobre, alla Domenica di Carta, un’iniziativa promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali, che prevede l’apertura straordinaria di Biblioteche e gli Archivi statali. Tale iniziativa è volta a dare rilievo e risonanza non solo i musei e le aree archeologiche, patrimonio indiscusso della nostra penisola, ma anche i monumenti di carta, patrimonio altrettanto imponente e ricco, conservato e valorizzato in splendidi luoghi della cultura. Una giornata interamente dedicata, dunque, alle bellezze letterarie. Per tale occasione, Bibliopedia resterà aperta dalle ore 11.00 alle ore 12.00 di domenica 14 per dare la possibilità a bambini, ragazzi ed adulti di poter consultare il patrimonio salesiano letterario: le Memorie Bibliografiche, opera di 20 volumi scritti nel 1898, dopo la morte di San Giovanni Bosco, che raccontano la vita del Santo dei giovani.

Questo sarà il primo appuntamento che darà inizio e slancio, proprio sotto lo sguardo amorevole di Don Bosco, al nuovo anno associativo di Bibliopedia che vedrà tra le varie attività proposte le letture animate a cura dello Staff e in compartecipazione con altre Associazioni del territorio, a partire dal 20 ottobre la prima delle “Parole in Circolo” sul tema delle missioni. Durante l’anno sono inoltre in programma tre convegni sullo sport con l’intervento in qualità di relatori, di diversi professionisti del settore, in occasione del 35° anniversario della fondazione della PGS (Polisportiva Giovanile Salesiana) all’interno dell’Oratorio Salesiano di Bova Marina. Non mancheranno caffè letterari e giornate sulla poesia. “Da ormai quasi due anni Bibliopedìa , la biblioteca di pubblica lettura operante all’interno dell’Oratorio Salesiano di Bova Marina, offre alla sua utenza la possibilità di consultazione in loco e di prestito libri. Ma Bibliopedìa non è soltanto il nome di una biblioteca – dichiara uno dei componenti dello staff- è soprattutto un progetto di avvicinamento dei cittadini alla lettura e alla cultura attraverso modalità sempre nuovi e stimolanti”.