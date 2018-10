21 ottobre 2018 19:40

La trasversalità dell’arte nel potere della parola: la prossima residenza artistica ai BoCs Art di Cosenza incentrata sulla scrittura

Una residenza di scrittori, registi, fotografi, artisti, per un novembre dedicato alle arti. L’edizione 2018 del progetto BoCs Art, con la curatela di Giacinto Di Pietrantonio, prosegue le attività con nuove idee sul mondo dell’arte. Dopo le tre residenze dedicate alle arti visive e le incursioni legate al teatro e al confronto con artisti congolesi, il villaggio artistico di Cosenza ospiterà una nuova residenza, co-curata con lo scrittore e artista Tommaso Pincio. Protagonista questa volta sarà la multidisciplinarietà con autori e talenti di provenienza differente. In questa sessione, che si svolgerà dall’8 al 24 novembre, saranno presenti: Violetta Bellocchio (scrittrice e critica letteraria) Caterina Carone (regista, sceneggiatrice, scrittrice e disegnatrice) Gianluigi Colin (artista, art director, critico d’arte cover editor de la lettura-Corriere della Sera) Damien De Lepeleire (artista multimediale) Francesco D’Isa (scrittore, artista, illustratore, musicologo e filosofo) Giorgio Falco (scrittore) Ibai Hernandorena (artista e scenografo cinematografico) Alessandro Imbriaco (artista, fotografo e reporter) Gabrielle Le Bayon (artista e filmaker) Francesca Montinaro (artista multimediale, designer e scenografa) Brigitte Niedermair (artista e fotografa per la moda) Sabrina Ragucci (artista, fotografa e scrittrice), Tommaso Pincio (scrittore, artista e critico d’arte), Veronica Raimo (scrittrice, poetessa, drammaturga e sceneggiatrice). Nomi che hanno la comune caratteristica poetica della trasversalità interdisciplinare con cui raccontano e presentano immagini del mondo. Una residenza multiforme dunque, che animerà la città di Cosenza con conferenze, letture, dibattiti, performance.