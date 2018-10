Bimbi in carcere con le madri: a Reggio Calabria dibattito sulla detenzione femminile

1 ottobre 2018 18:51

“Mai più bimbi in carcere”: a Reggio Calabria il dibattito pubblico promosso dall’Associazione Culturale Bene Sociale Biesse

Partono i Salotti di Biesse dibattiti pubblici promossi dall’Associazione Culturale Bene Sociale Biesse.

Si comincia giorno 11 ottobre ore 17.00 presso Spazio Open via Filippini a Reggio Calabria: dopo il caso Rebibbia si discuterà della condizione della donna madre all’interno delle carceri italiane.

“Un tema di cui si parla poco e che invece merita maggiore attenzione, questo ci ha spinto-dice La Presidente Biesse Bruna Siviglia- ad accendere i riflettore su un argomento molto delicato e complesso”. A parlarne importante addetti ai lavori, tra cui: il Garante dei diritti dei detenuti de Comune di Reggio Calabria, Avv. Agostino Siviglia, l’Avv. Giampaolo Catanzariti, Referente Territoriale Osservatorio Carcere e componente della Camera Penale, il Giornalista e Capo Ufficio Spampa dell Consiglio Regionale della Calabria Romano Pitaro, che modererà il dibattito.

Ad aprire i lavori la Presidente Biesse Bruna Siviglia, che afferma: “queste sono le vere battaglie civili per le donne e i bambini, nessun bambino dovrebbe essere privato di una propria libertà e della possibilità di vivere in un ambiente favorevole per la propria crescita umana, mai più bambini in carcere”.