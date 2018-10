Barcellona Pozzo di Gotto: l’Amministrazione celebra la Giornata dell’Unità e delle Forze Armate

30 ottobre 2018 12:04

Il 4 novembre 1918, con l’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti, l’accordo firmato a Padova il 3 novembre 1918 dall’Impero austro-ungarico e dall’Italia, alleata con la Triplice Intesa (il Regno Unito, la Francia e la Russia), si pose fine alla Prima Guerra mondiale. Con il Regio decreto n. 1354 del 23 ottobre 1922, il 4 novembre fu dichiarato Festa nazionale tuttavia, soppressa come giorno festivo dagli anni settanta, si ricorda ogni prima Domenica del mese di Novembre. Quest’anno la ricorrenza assume una valenza ancora più pregnante in considerazione del centesimo anniversario della conclusione del conflitto bellico celebrata con diverse iniziative su tutto il territorio nazionale. E’ sempre doveroso ricordare coloro che, spesso in giovane età, hanno contribuito, con le loro vite, a rendere libero il nostro Paese, immolandosi per l’ideale della Patria e ringraziare, altresì, i rappresentanti delle Forze Armate italiane i quali, con impegno quotidiano e determinazione, continuano ad impegnarsi concretamente al servizio del Paese garantendo la tutela e la sicurezza collettive.

L’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, renderà i dovuti onori assicurando la partecipazione alla tradizionale cerimonia celebrativa organizzata a Messina dal Sig.Prefetto e predisponendo la deposizione di un tributo floreale presso il monumento ai caduti della Città.