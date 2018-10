Baracche Messina, screening sanitari a Fondo Fucile. Allarme dei sindacati: “Estendere i controlli anche per docenti e personale della scuola Albino Luciani”

1 ottobre 2018 18:14

Cisl e Cisl Scuola chiedono al sindaco di estendere i controlli sanitari anche ai docenti e agli operatori della scuola Albino Luciani a Messina

“La necessità e l’opportunità di allargare la platea dello screening sanitario in corso a Fondo Fucile a Messina“. A chiederlo, con una lettera inviata al Sindaco Cateno De Luca, sono la Cisl e la Cisl Scuola che sottolineano al primo cittadino come in prossimità della zona dove, fino a ieri, era attivo il camper attrezzato e messo a disposizione dall’Asp, vi fosse anche la scuola Albino Luciani.

“Lo screening è un’azione importante – scrivono Tonino Genovese e Carmelo Cardillo – ma sarebbe altrettanto importante allargarlo a quanti operano all’interno della Scuola Luciani che si trova proprio nell’area interessata. Personale docente, tecnico e amministrativo che si spende quotidianamente per il territorio su cui insiste e di cui è parte integrante”.