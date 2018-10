Bando Periferie in Sicilia: l’Anci chiederà al Governo il ripristino dei fondi

18 ottobre 2018 15:03

Sicilia, Orlando incontra il presidente Anci: sindaci uniti contro il blocco dei fondi stanziati per le periferie

Il Presidente di Anci Sicilia Leoluca Orlando ha avuto oggi un colloquio con il Presidente di Anci Nazionale Antonio Decaro, dopo la manifestazione “Milleperiferie” che ha visto ieri a Palermo tantissimi sindaci italiani sottoscrivere un documento contro il blocco dei fondi stanziati per 96 programmi di riqualificazione di altrettante are periferiche del Paese.

Ricevendo da Decaro una conferma dell’impegno di ANCI Nazionale a svolgere un’azione politica forte nei confronti del Governo nazionale per il ripristino dei fondi, Orlando ha sottolineato che “la coesione mostrata ieri dai Sindaci è servita a ribadire la necessità di un riconoscimento del ruolo istituzionale delle amministrazioni locali, ben oltre l’erogazione di fondi per progetti. Un ruolo di cui ANCI è e deve essere garante per il bene delle comunità da noi amministrate”.