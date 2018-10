Parte “Avanti Scudati”, il format di intrattenimento durante le partite del Messina con la voce di Dino “Yanez” Fiannacca

25 ottobre 2018 12:45

Parte “Avanti Scudati”, il format di intrattenimento durante le partite del Messina con la voce, l’entusiasmo e l’energia di Dino “Yanez” Fiannacca

La voce e la passione di un tifoso giallorosso doc, Dino Fiannacca (in arte “Yanez), da domenica prossima in occasione della partita Messina-Castrovillari, sarà il filo conduttore dell’intrattenimento allo stadio Franco Scoglio durante tutte le prossime gare interne della stagione. Dal match contro il Castrovillari, infatti, partirà il programma “Avanti Scudati”, direttamente allo stadio Franco Scoglio con ospiti, le hit musicali del momento, gli approfondimenti sportivi, un programma esclusivo per gli spettatori che verranno allo stadio.

A condurlo Yanez, dj vocalist messinese noto a livello nazionale, le cui serate spopolano per entusiasmo ed energia. Yanez, peraltro tifosissimo del Messina, prende il posto di Natale Munaò che la società ringrazia ma che, per motivi di lavoro, non potrà seguire le partite del Messina. Il programma inizierà un’ora prima di ogni incontro, fornirà anche aggiornamenti dai campi della Serie D ma ci saranno anche giochi ed interazione con il pubblico con l’aggiudicazione di premi a sorpresa.