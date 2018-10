Atm, De Luca pensa ad Spa pubblica. Ennesimo annuncio shock del sindaco: “Un nuovo tram a Messina”

Atm in liquidazione, al suo posto una spa pubblica, via l’attuale tram di Messina per fare spazio ad un nuovo sistema tranviario. È questa l’idea del sindaco De Luca, discussa oggi a Palazzo Zanca durante la riunione con il management Atm e le parti sociali per il rilancio della partecipata. L’ennesima bomba di Cateno De Luca. Il sindaco ha raccontato i dettagli in un post su fb: