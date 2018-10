ARS, presentato il ddl sulla pesca in Sicilia, Ragusa (FI): “Finalmente un testo che darà dignità a un settore strategico per la nostra Isola”

31 ottobre 2018 17:07

Presentato il ddl sulla pesca in Sicilia, Ragusa: “Ripristiniamo la dignità economica e culturale per un settore bistrattato”

Si è svolto oggi in Commissione Attività produttive un importante incontro con il Consiglio regionale della Pesca, per un primo confronto sul disegno di legge che possa garantire regole certe in materia ittica. Alla presenza dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, on. Edy Bandiera, la discussione ha creato le condizioni per incardinare un documento innovativo.

“La pesca è una realtà complessa, che merita una specifica attenzione. Tale ddl ha uno scopo preciso: fornire regole certe, che non creino confusione per il comparto pesca“. Così il Presidente della III Commissione, on. Orazio Ragusa, in merito all’incontro di stamattina presso l’Assemblea regionale siciliana.

“Siamo all’inizio di un percorso atteso da 18 anni – conclude Ragusa. Da parte mia ci sarà la disponibilità affinché non ci siano intoppi. Lo spirito di questo ddl è il ripristino della dignità economica e culturale per un settore bistrattato. È per tale motivo che abbiamo voluto incontrare il Consiglio regionale della Pesca, per trovare una mediazione che possa essere funzionale al bene della nostra Terra”.